Česká policie odložila kauzu údajné korupce ČEZ v Albánii, šlo o 180 milionů korun

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Po albánském soudu, který koncem ledna zastavil kauzu údajné korupce české energetické společnosti ČEZ v Albánii, věc odložila také česká policie. Píše to dnešní Mladá fronta Dnes (MfD), které to potvrdil dozorový státní zástupce. V případu šlo v přepočtu zhruba o 180 milionů korun, které ČEZ v roce 2009 poslal do Albánie na soukromý účet kosovského lobbisty Nue Kalaje.