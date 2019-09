Česká pošta není mrtvá. Pobočky se rušit nebudou, ujišťuje Hamáček

Aktualizováno 13:01 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká pošta se nechystá rušit pobočky v malých obcích. Chystaná transformace jí má do tří let vrátit k zisku. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po jednání s předsedou Sdružení měst a obcí ČR Františkem Luklem.