Česká pošta zdražuje. Za jaké služby si v roce 2020 připlatíme?

Zaslání doporučeného dopisu o hmotnosti do 50 gramů vyjde v příštím roce na 47 Kč namísto dosavadních 44 korun, cenné psaní o stejné gramáži pak 55 korun. Poslání peněz do 5000 Kč poukázkou A bude stát nově 39 Kč a dobírka 48 Kč. Poukázky s urychlenou výplatou typu D při poukazované částce do 1000 Kč zdraží o 14 Kč.

Od února pak obyčejné psaní do 50 g doručované v rychlejším, takzvaném prioritním režimu bude stát 26 Kč namísto současných 19 korun. Pro rychlejší doručování se bude používat známka se symbolem A, pro doručování v takzvaném ekonomickém režimu za stejnou cenu 19 Kč se uplatní symbol B.

Ceny základních vnitrostátních služeb, kam patří například doručování dopisů, schvaluje poště ČTÚ. Pošta musí ceny stanovovat na základě nákladů.

Česká pošta se loni dostala do miliardové ztráty. Vedení připravilo plán restrukturalizace, do roku 2021 se chce vrátit k zisku v řádu desítek milionů korun. Zároveň hodlá během šesti let snížit počet pracovních míst o 7000 ze současných 30.000. Nahradí je moderními technologiemi.