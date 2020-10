Česká televize prodlužuje vysílání programu ČT3, jeho obliba mezi důchodci roste

"V rámci svého vysílacího času byl program ČT3 pátou nejsledovanější stanicí v Česku a ve skupině diváků starších pětašedesáti let dokonce třetí nejvyhledávanější. I nyní, po sedmi měsících vysílání, oslovuje týdně více než půl milionu diváků starších pětašedesáti let a společně s ČT art se jedná o nejlépe hodnocený kanál České televize," uvedl generální ředitel ČT Petr Dvořák.

"Stejně jako v případě návratu UčíTelky na obrazovky reagujeme na současnou situaci i v případě ČT3. Dokud nám to dovolí programové a finanční podmínky, budeme pokračovat ve vysílání, a to nejméně do března," dodal. Pro další pokračování ČT3 se vyslovila i Rada seniorů ČR.

"V hlavním vysílacím čase bude na kanálu vysílání archivních filmů České televize, doplněné o programové okno nazvané Zlatý fond zahraničních filmů a seriálů. V rámci něho budou uváděny série jako Haló, haló!, Jistě, pane ministře, Randall a Hopkirk a další. Rozšíření vysílacího času tak efektivně využívá reprízového potenciálu pořadů české i zahraniční produkce zapadajících do programového profilu ČT3," doplnil programový ředitel ČT Milan Fridrich.

Ve vysílání je každý den v poledne zpravodajský blok, sdílený se zpravodajskou ČT24, nově jej od prosince doplní také hlavní relace Události, následovaná pořadem Branky, body, vteřiny.

Program ČT3 má připravenou i vánoční nabídku. Diváci se mohou těšit na hudební komedii Světáci, povídkové Arabesky nebo na vánoční koncerty s Karlem Gottem či Helenou Vondráčkovou. Zároveň v prosinci připomene výročí významných režisérů a umělců spojených s televizní a filmovou tvorbou. U příležitosti jubilejních devadesátin filmaře Františka Filipa odvysílá ČT3 snímky Ikarův pád, Tažní ptáci nebo komediální trilogii Podnájemníci a Dopis psaný španělsky. Dále uvede také Veselé příhody z natáčení a drama Počítaní oveček s Vlastimilem Brodským, jenž by letos oslavil sté narozeniny, i dvoudílnou adaptaci Babičky Boženy Němcové, která připomene nedožité devadesátiny režiséra a scenáristy Antonína Moskalyka.