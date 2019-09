Česko spadlo v žebříčku digitální konkurenceschopnosti, pochvalu má ale za roboty

Pořadí na prvních pěti příčkách žebříčku stejné jako v loňském ročníku. Na prvním místě jsou USA, následované Singapurem, Švédskem, Dánskem a Švýcarskem. V letošním žebříčku Českou republiku předběhlo Polsko, které obsadilo 33. pozici. Maďarsko skončilo na 43. a Slovensko na 47. pozici.

