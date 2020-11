Česko zavede evropský kodex pro telekomunikace, schválila vláda

Na twitteru o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Větší ochrana spotřebitelů, lepší koordinace správy rádiového spektra, tísňové komunikace rovněž přes sms či zavedení systému výstrahy. Právě jsme na vládě schválili velkou novelu zákona o elektronických komunikacích z dílny @mpo_tweetuje. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) November 9, 2020

Podle ministra novela přinese větší ochranu spotřebitelů, lepší koordinaci správy rádiového spektra, kvalitnější tísňovou komunikaci přes SMS nebo zavedení systému výstrahy.

Evropský kodex pro elektronické komunikace spočívá v přepracování čtyř stávajících směrnic současného regulačního rámce, tedy rámcové směrnice, autorizační směrnice, přístupové směrnice a směrnice o univerzální službě, které jsou sloučeny do jediné. Každá ze směrnic obsahuje ustanovení použitelná na provozovatele sítí a poskytovatele služeb.

Novela obsahuje posílená pravidla týkající se spotřebitelů, která mají usnadnit změnu poskytovatele služeb a nabídnout lepší ochranu například lidem, kteří si předplácí balíček služeb. Zároveň by měla stimulovat investice do vysokorychlostních sítí, například zajištěním předvídatelnosti regulačních opatření pro držitele přídělů rádiových kmitočtů s ohledem na podmínky investování do infrastruktury, která je závislá na využívání rádiového spektra.

V Česku se nyní koná aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G, přihazování začne podle Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) v první polovině listopadu. Soutěže se účastní sedm zájemců, jména uchazečů úřad nezveřejnil. Souhrnná vyvolávací cena je 5,4 miliardy korun. Aukci napadli tři tuzemští operátoři žalobami a stížností k Evropské komisi.