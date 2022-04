Českou ekonomiku v prvním čtvrtletí nakopli spotřebitelé. Už bude jen hůř

Nad všechna očekávání však letos v prvním čtvrtletí dopadla mezičtvrtletní dynamika. Mezi posledním kvartálem loňska a prvním čtvrtletím letošním tuzemská ekonomika přidala hned 0,7 procenta. Analytici přitom v souhrnu čekali jen 0,4 procenta.

Ekonomiku letos v prvních třech měsících roku nečekaně silně „nakopli“ spotřebitelé z řad domácností. Lidé byli po uvolnění protipandemických opatření lační po utrácení. Navíc měli z čeho utrácet, neboť si během takřka dvou let pandemie nastřádali úspory, jak z důvodu opatrnosti, tak kvůli nemožnosti utrácet za celou řadu zboží a zejména služeb, jak byli zvyklí.

V zbytku letošního roku je však třeba se na rozdíl od prvního kvartálu připravit spíše na nepříjemná překvapení. Hořký koktejl rapidní inflace, dopady války na Ukrajině a opětovné šíření covidu v Číně zásadně přidusí i českou ekonomiku, takže ta letos přidá jen 1,5 procenta, a to ještě z velké části jen kvůli snížené základně loňska. Pokud dojde k vleklejšímu přerušení dodávek ruského plynu do EU, propadne se Česko už letos do recese.