ČEZ si ve výsledcích za devět měsíců meziročně polepší

Zatímco loni za devět měsíců dosáhl ČEZ čistého zisku 13,6 miliardy korun a utržil 148,1 miliardy korun, letos by mohl podle analytiků vykázat za stejné období čistý zisk přes 16,5 miliardy Kč a tržby mírně pod 160 miliardami korun. Firma také v srpnu zpřesnila a zvýšila očekávaný celoroční cíl provozního zisku EBITDA na 62 až 64 miliard korun a cíl očištěného čistého zisku, ze kterého se vyplácí dividenda, na 21 až 23 miliard korun.

"ČEZ by mohl mít za sebou velmi solidních devět měsíců letošního roku. Podle mého názoru je na dobré cestě naplnit svůj výhled EBITDA, potažmo očištěného čistého zisku na horní hraně intervalu 62 až 64 miliard Kč, respektive v horní polovině rozmezí 21 až 23 miliard korun," řekl analytik Fio banky Jan Raška. Loni za celý rok činil čistý zisk firmy očištěný o mimořádné vlivy 18,9 miliardy Kč, EBITDA byla 60,2 miliardy korun.

"Letos za devět měsíců díky vyšším zajištěným cenám očekáváme růst EBITDA o 14 procent na 51,1 miliardy Kč a upraveného čistého zisku o 24 procent na 16,7 miliardy Kč," uvedl analytik České spořitelny (ČS) Petr Bártek. "Investoři se budou soustředit také na dopady druhé vlny koronaviru na hospodaření ve čtvrtém čtvrtletí. My očekáváme jen asi poloviční dopad proti druhému čtvrtletí a díky silným výsledkům za devět měsíců i potvrzení celoročního výhledu hospodaření," dodal.

Analytik J&T Banky Milan Lávička míní, že dalšími tématy úterního oznámení ČEZ mohou být také aktuální prodeje aktiv firmy v Rumunsku a Bulharsku, načasování jejich dokončení a případná možnost vyplacení mimořádné dividendy z těchto transakcí.

S tím souhlasí také analytik Patria Finance Martin Cakl. "Zatím víme pouze to, že ČEZ plánuje prostředky lokálně investovat do zelených projektů, nicméně my bychom očekávali, že dojde i k vyplacení extra dividendy," řekl ČTK. Podle Bártka z ČS se však vedení ČEZ tak brzy k případné mimořádné dividendě vyjadřovat nebude.

ČEZ před dvěma týdny uvedl, že prodal většinu svých rumunských aktiv londýnské firmě Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). Společnosti podepsaly smlouvu, vypořádání transakce ještě podléhá schválení úřadů. Bulharský antimonopolní úřad pak na konci října konečně povolil bulharské pojišťovací a finanční skupině Eurohold koupit tamní aktiva ČEZ. Obchod ještě musí odsouhlasit bulharský energetický regulátor.

ČEZ je největší česká energetická firma. Jeho majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.