ČEZ stále nevylučuje, že přihlásí do tendru pro aukci kmitočtů 5G

"Teď se musíme probrat tím, co bylo v pátek publikováno. Podívat se na to, jak nám to konvenuje do našich možných plánů vstupu na trh 5G a vyhodnotit, jestli se té aukce zúčastníme, nebo ne," uvedl dnes Novák. "Je to na začátku, určitě to nevylučujeme," dodal. Server idnes.cz na začátku července uvedl, že partnerem ČEZ pro aukci by mohl být rakouský telekomunikační operátor A1 Telekom Austria. Novák to dnes nekomentoval. "Díváme se na všechny možnosti, nic není rozhodnuto," dodal.

ČTÚ pro soutěž vyhradil část frekvencí v klíčovém pásmu 700 MHz pro nového hráče na trhu. Dále stanovil pro stávající operátory závazek národního roamingu ve prospěch všech nových operátorů, nastavil pro obě pásma spektrální limity se zohledněním rozsahu dosud držených rádiových kmitočtů účastníků tendru a definoval závazek pronájmu kmitočtů ve prospěch podpory Průmyslu 4.0. Kromě toho také určil kritéria pro rychlý rozvoj nových sítí, včetně termínů pro pokrytí dálničních a železničních koridorů. Úřad také nastavil podmínky pro budoucí komunikaci krizových a bezpečnostních složek.

Uchazeči se do soutěže budou moci přihlašovat do konce září. ČTÚ následně zájemce, kteří splní podmínky tendru, pozve do elektronické aukce o kmitočty. Podle dřívějších informací se aukce hodlají vedle stávajících tří mobilních operátorů zúčastnit například právě ČEZ, Sazka Mobil nebo společnost Nordic Telecom.

Někteří operátoři podmínky připravovaného tendru v minulých měsících ale kritizovali. Na konci května označili podmínky soutěže za diskriminační, a to zejména v oblasti národního roamingu. Podmínky podle nich porušovaly pravidla EU o státní podpoře. Operátor O2 kvůli tomu v červenci podal stížnost k Evropské komisi.