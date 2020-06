Chaos a neefektivnost. Rekonstrukce státu tepe programy na pomoc při koronakrizi

Programy, kterých je celkem 30, jsou podle Rekonstrukce státu roztříštěné, je v nich chaos a není jasné, zda se navzájem nevylučují. Zejména programy COVID vyžadovaly velice náročnou přípravu s pomocí účetních, daňových poradců a právníků, což upřednostňovalo silnější a připravenější firmy. Doba vyřízení žádosti přitom činila i tři měsíce, uvedl na dnešní tiskové konferenci analytik sdružení Daniel Vondra.

Pozitivně jsou naopak podle Rekonstrukce státu hodnoceny programy pro živnostníky, ošetřovné pro OSVČ nebo Antivirus, které byly oproti jiným relativně rychlé a jednoduché. Stát ale podle Rekonstrukce státu zapomenul s pomocí na některé skupiny občanů, například podnikající cizince či v některých programech na zemědělce. Žádný program nezachycuje například také nové a malé společnosti, které mají tři a více zaměstnanců na dohodu, resp. společníků s podílem na zisku, na zaměstnance na překážkách, kteří současně na vedlejší činnost podnikají, či na neziskové organizace.

Vládní podpůrné programy zcela zapomněly na pět skupin lidí, kteří se nevešli do škatulek plošné podpory. Pomoc s dopady COVID-19 není koncepčně zacílena, a vzhledem k velké byrokracii je vyplácení peněz pomalé. Jak to napravit?

👉https://t.co/cSIRsbbhI5 #NEZHASÍNAT! pic.twitter.com/0rZPsD0YGD — Rekonstrukce státu (@RekonstrukceCZ) June 30, 2020

Vláda dosud podle sdružení vypsala podporu v celkové výši 857 miliard korun, z toho přímá podpora činí 141 miliard Kč. Velkou část - 665 miliard Kč - tvoří záruky za úvěr, zbytek je nepřímá podpora, například odpuštění daní. "Přitom ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) slíbila až jeden bilion a 190 miliard korun. Pomoc je pomalá. Je to dáno tím, že stát nedůvěřuje občanovi a nechává ho při žádosti prokazovat mnoho skutečností, které už zná," uvedl vedoucí projektu Hlídač státu Michal Bláha.

Podle dat ministerstva financí k 10. červnu celková přijatá opatření na podporu ekonomiky v souvislosti s dopady šíření koronaviru činila zhruba 1,15 bilionu korun, tedy 20,8 procenta hrubého domácího produktu. Na počátku května podle MF celková přijatá opatření na podporu ekonomiky činila 1,13 bilionu korun, tedy 20,4 procenta hrubého domácího produktu.

Podle předsedy Podnikatelských odborů Radomila Bábka vláda část podnikatelů vyřadila z pomoci úmyslně. Pokud konala, tak až po tlaku veřejnosti a nahodile.

Aby byla pomoc efektivnější, doporučilo sdružení podle Josefa Karlického podmínky programů formulovat srozumitelněji, pomoc vyplácet rychleji, překládat programy podpory alespoň do angličtiny, nastavit jasné a srozumitelné cíle programů a pracovat na digitalizaci služeb státu. Každý program by měla podle něho také doprovodit důvodová zpráva. Do budoucnosti sdružení doporučilo přípravu strategických plánů, které pomohou líp a systematicky zvládnout případnou příští krizi.