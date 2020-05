Cinema City se rozhodlo otevření kin odložit

Při fungování nových nařízení a kapacitních omezení navíc není dlouhodobě možné udržet ziskovost. ČTK o tom za Cinema City informovala Denisa Šandová. Další síť multikin Cinestar zahájí provoz po dvou měsících 11. května ve 13 pobočkách v Česku.

Mezi nejzásadnější podmínky otevření kin, která musela podle vládního nařízení uzavřít provoz 10. března, je omezení počtu diváků v sále na maximálně 100, vynechání každé druhé řady a možnost v jednotlivých řadách prodat maximálně dvě sedačky vedle sebe. Samozřejmostí je pak dostatek dezinfekce, roušky u personálu i návštěvníků a preference prodeje lístků přes internet. V provozu nebude občerstvení.

"Rádi otevřeme svá kina co nejdříve a těšíme se, až opět divákům nabídneme skvělý filmový zážitek tak, jak jsou na něj u nás zvyklí. Se širokou nabídkou filmů a občerstvením v podobě nejen popcornu a nápojů. Toto nám momentálně současná situace neumožňuje a my jsme se po pečlivém zvážení rozhodli odložit otevření kin až do doby, kdy budeme schopni nabízet naše služby kompletní a v bezpečném prostředí," sdělila ČTK společnost Cinema City, která je nejrozšířenějším řetězcem kin v ČR a výhradním provozovatelem filmové technologie IMAX.

Další síť multikin Cinestar zahájí provoz v pondělí. "Jsme v situaci, kdy nemůžeme neotevřít, protože předepsaná hygienická opatření jsme schopni splnit a objektivní překážka neexistuje," řekl ředitel společnosti Jan Bradáč po další vlně rozvolnění koronavirových omezení, kterou 30. dubna zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví.

Odhad ztrát způsobených uzavřením provozu podle Bradáče provozovatelé kin zatím nemají. Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy mohou česká kina přijít až o 100 milionů korun za každý měsíc, kdy jsou mimo provoz.

Do tuzemských kin zavítalo v roce 2019 přes 18,3 milionu návštěvníků, což je o 12 procent více než předloni. Jde o nejlepší výsledek od roku 1993, kdy do kin dorazilo bezmála 21,9 milionu diváků. Tržby se loni meziročně zvýšily o 15 procent na 2,6 miliardy korun.

Podle filmařů za úspěchem tuzemských kin stála dobrá kondice tuzemské ekonomiky a fakt, že loňský rok byl mimořádné bohatý na české i zahraniční filmové hity. V roce 2019, kdy se průměrné vstupné meziročně zvýšilo ze 138,82 koruny na 142,83 koruny, se nejnavštěvovanějším snímkem stala komedie Ženy v běhu.