ČNB by měla využít situace a snížit hlavní úrok na nulu, soudí ekonom Dědek

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká národní banka (ČNB) by měla využít současného prostoru k dalšímu uvolnění měnové politiky a snížit svůj základní úrok na technickou nulu. Agentuře Bloomberg to dnes řekl člen bankovní rady ČNB Oldřich Dědek. Banka by tak podle něj podpořila fiskální uvolňování. K dalšímu snížení základní sazby už minulý týden vyzval také Aleš Michl, další z členů rady ČNB.