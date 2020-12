ČNB nezměnila úrokové sazby. Zvýšení bude až v roce 2022, očekává analytik

Pro ponechání úrokových sazeb beze změny hlasovalo na dnešním jednání všech sedm členů Rady ČNB. Na tiskové konferenci po jednání rady to uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok. Řekl, že rizika ohledně dalšího odhadovaného vývoje ekonomiky jsou stále velmi výrazná. Patří mezi ně například uvolněná rozpočtová politika v následujících letech nebo možné zhoršení druhé vlny pandemie.

Mezi další rizika Rusnok zařadil odchod Británie z EU bez dohody nebo skladbu faktorů, které stojí za vývojem inflace v Česku i zahraničí.

"Se stávající prognózou je konzistentní nejprve stabilita tržních úrokových sazeb následovaná jejich postupným nárůstem v průběhu příštího roku," uvedl dále Rusnok. Ekonomové většinou očekávají, že rada ČNB přistoupí k postupnému zvyšování sazeb v druhé polovině příštího roku.

Guvernér řekl, že v kontextu současné situace se čistě modelově naléhavost úvah o možném dalším zvyšování sazeb zvýšila. "Většina členů rady ale tu situaci cítí stejně jako v listopadu. Budeme tedy zvažovat ten moment, kdy nazraje čas hýbat s úrokovými sazbami. Nechtěli bychom konsolidaci ekonomiky ohrozit nějakým předčasným přitažením měnových podmínek," uvedl.

Po listopadovém zasedání Rusnok řekl, že většina bankovní rady se domnívá, že zvyšování úrokových sazeb k normálu bude vyžadovat více času, než předpokládá nová prognóza centrální banky.

Dnes guvernér zopakoval, že výkon ekonomiky nedosáhne předkrizové úrovně ani do konce roku 2022. Příští rok by se ale měl růst ekonomiky obnovit. "Hloubka meziročního poklesu HDP ve třetím čtvrtletí byla menší, než čekala prognóza ČNB," uvedl. V aktuální prognóze ČNB očekává letos pokles ekonomiky o 7,2 procenta a příští rok s růstem o 1,7 procenta. V roce 2022 by podle ČNB měla ekonomika stoupnout o 4,2 procenta. "Celkově se vývoj klíčových domácích veličin od prognózy nevychyluje," dodal Rusnok.

I na předchozím měnovém jednání na počátku listopadu rada nechala úrokové sazby beze změny jednomyslně. Naposledy rada sazby změnila 7. května, kdy snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta.

Na posledním měnovém jednání na počátku listopadu rada jednomyslně nechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstala na 0,25 procenta. Naposledy sazby rada změnila 7. května, kdy snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Předtím snížila rada úrokové sazby dvakrát v březnu. Cílem bylo zmírnit dopady šíření koronaviru na ekonomiku. Základní úroková sazba na 0,25 procenta byla naposledy od srpna do listopadu 2017. Před pandemií v únoru byla základní sazba na 2,25 procenta.

"Stabilita úrokových sazeb ČNB je adekvátní reakcí jak na nedávný vývoj v ekonomice a na finančních trzích, tak v rámci nejistot spojených s pandemií a rozpočtovým vývojem," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Zvýšení úrokových sazeb očekává až v roce 2022. "K přitvrzení měnových podmínek v české ekonomice přispěje v roce 2021 silnější kurz koruny," dodal.

Ekonom Komerční banky Martin Gürtler upozornil, že prosincová jednání rady jsou většinou ve znamení zhodnocení aktuální ekonomické situace a jen výjimečně přinášejí změny v nastavení měnové politiky. Naposledy centrální bankéři měnili úrokové sazby na prosincovém jednání v roce 2009. "Vliv má i to, že s blížícím se koncem roku na korunovém trhu ubývá likvidita a neočekávaný zvrat ve vývoji měnové politiky by mohl vést k výraznějším výkyvům kurzu koruny," uvedl.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.