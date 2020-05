ČNB odhaduje letos pokles české ekonomiky o osm procent

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká národní banka v nové prognóze očekává letos pokles ekonomiky o osm procent. Příští rok by pak ekonomika měla stoupnout o čtyři procenta. I přes obnovní růstu se ale ekonomika do konce příštího roku nedostane na úroveň před pandemií koronaviru. Na tiskové konferenci po dnešním jednání bankovní rady to uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.