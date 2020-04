ČSOB Pojišťovna v pondělí otevře většinu poboček

"Stále ale zůstává distanční možnost obsluhy, při které může klient on-line, po telefonu nebo mailem vyřídit většinu svých požadavků. Stejně tak je stále k dispozici i speciální webová stránka, infolinka či klientská zóna," podotkl generální ředitel pojišťovny Jiří Střelický.

Pobočky a obchodní místa uzavřela ČSOB Pojišťovna z důvodu prevence a ochrany zdraví svých klientů i obchodníků. V současnosti už jsou místa vybavena speciálním průhlednými přepážkami a obchodníci vybaveni dostatkem ochranných pomůcek. Otevřeno bude na všech zmiňovaných pobočkách v republice ve stejnou dobu, a to v pondělí a ve středu vždy od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Mimo tuto dobu zůstává v ostatní dny v týdnu v platnosti možnost obsluhy na dálku.

V pondělí mohou otevřít své provozovny řemeslníci, farmářské trhy, autobazary či autosalóny ale také psí salóny. Mohou se také konat venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců a svatby do deseti lidí. Otevřou se i úřady, které pracovaly omezeně. Zákazy a omezení se budou uvolňovat v několika etapách do 8. června.