CzechTrade, CzechTourism a CzechInvest se mají spojit. Výkřik do tmy, protestuje Hospodářská komora

Sestěhování musí schválit vláda. Informace vyplývají z materiálů k vládnímu bodu pondělního programu jednání.

Vytvoření ústředí státních agentur ve Štěpánské by mělo podle odhadů uspořit 33,8 milionu korun za deset let. V případě budovy MayHouse by naopak šlo o zvýšení výdajů o 89,1 milionu korun za stejné období. Ve Štěpánské kromě CzechInvestu sídlí Česká obchodní inspekce. Její zaměstnanci by se měli přesunout do státní budovy Dittrichova a Gorazdova místo pracovníků CzechTrade a MPO. Sídlo agentur bude pojmenováno Czech House.

Cílem projektu užšího propojení agentur je mimo jiné nabídnout podnikatelům služby státních institucí na jednom místě. Projekt počítá také se sloučením agentur CzechTrade a CzechInvest. Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) proto musí připravit návrh novely zákona o podpoře malého a středního podnikání.

Plánované spojení agentur kritizuje Hospodářská komora. "Projekt synergie, tedy sloučení státních agentur CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism, kterým se v pondělí zabývá vláda, bude místo revoluční změny podpory podnikání a exportu pouhým sestěhováním těchto subjektů bez zásadních změn a důkladného auditu jejich fungování," uvedla komora v dnešní tiskové zprávě.

Vládní materiál podle ní například vůbec neřeší roztříštěné řízení podpory zahraničního obchodu tuzemských firem v zahraničí. "Hospodářská komora proto na základě zpětné vazby od podnikatelů, kterou průběžně monitoruje, prosazuje, aby podporu zahraničního byznysu řídily výhradně ekonomické sekce českých velvyslanectví," sdělila komora. Dodala, že vládní materiál navíc nemohla oficiálně připomínkovat.

Pro případ společného působení agentur ve Štěpánské by byla nutná rekonstrukce budovy. Plánována je delší dobu a bude hrazena z Fondu reprodukce dlouhodobého majetku. V letošním roce by měla začít také oprava objektu v Dittrichově ulici.