Další snížení úroků by mohlo poškodit finanční sektor, varuje Rusnok

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Další snížení úrokových sazeb v Česku by mohlo podkopat příjmy i stabilitu tuzemského finančního sektoru, který je klíčový pro dodávání likvidity do reálné ekonomiky. Uvedl to dnes podle agentury Reuters guvernér České národní banky (ČNB) Jiří Rusnok. Člen rady ČNB Vojtěch Benda v dnes zveřejněném rozhovoru s agenturou Bloomberg zase uvedl, že další uvolňování měnové politiky v současnosti není zapotřebí.