Piráti a komunisté budou chtít vyřadit z předlohy návrh na zdanění plynu pro domovní kotelny, Piráti i Starostové chtějí ponechat poplatek za vklad do katastru nemovitostí na současné tisícikoruně, zatímco vláda ho kvůli inflaci a vyšší administrativě navrhuje zdvojnásobit. Výbor dnes jednání podle dostupných informací přeruší a vrátí se k němu za dva týdny.

Například spotřební daň z lihu má příští rok v případě půllitrové láhve 40procentního alkoholu vzrůst z 57 korun na 64,50 Kč, spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, by měly stoupnout zhruba o desetinu.

Hlavním cílem zvýšení spotřebních daní je podle vlády omezení dostupnosti cigaret a alkoholu. Vláda argumentuje hlavně tím, že díky růstu mezd a životní úrovně jsou tyto látky více dostupné. Záměr daňových změn zasáhne ale i hazard nebo pojišťovny. Má také zdanit plyn pro vytápění v domovních kotelnách.

Náměstek ministryně financí Stanislav Kouba řekl členům výboru, že hlavním motivem předlohy je omezit prostřednictvím daňových nástrojů spotřebu produktů a služeb, které vykazují známky návykovosti. Uvedl také, že kdyby stát nezvýšil spotřební daň u cigaret, nebude Česko plnit ani požadavek směrnice EU na minimální hodnoty spotřební daně. "Takže nějaké zvýšení je nutné," poznamenal.

"Lepíte nějaké díry v rozpočtu," prohlásil například Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Miroslav Kalousek (TOP 09) prohlásil, že by argumentace vlády byla férová, kdyby toto daňové navýšení vyrovnala snížením jiných daní. Podle Věry Kovářové (STAN) se dá návrh daňového balíčku popsat heslem "Potřebujeme nové příjmy".

Jan Skopeček (ODS) řekl, že vláda hraje s veřejností falešnou hru. Poukazoval na to, že s navrhovanými vyššími příjmy počítá už návrh státního rozpočtu na příští rok, i když daňový balíček ještě není schválen.

První rozpočtový výbor po vládních a sněmovních prázdninách a prvním bodem je vládní návrh zákona zvyšující daně (tzv. sazbový balíček). Jde o návrh vlády, která do kamer tvrdí, že daně nezvyšuje. Už připravujeme pozměňovací návrhy daně naopak snižující. — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) September 4, 2019

Poslanec hnutí ANO Pavel Juříček však opozičním poslancům vzkázal, ať si vzpomenou, jak se chovají, kdy se jedná například o školství, důchodech a zdravotnictví.

Část kritiky směřovala i na plánovanou změnu zdanění technických rezerv pojišťoven. Česká asociace pojišťoven se už dříve obrátila na poslance s výzvou, aby tento návrh odmítli. Přijetí návrhu by podle asociace mělo vážné negativní dopady na klienty, na stabilitu sektoru i na jeho budoucí vývoj. Podle Kalouska je to nejnebezpečnější součást předlohy a současně návod, jak zvýšit odtok peněz do zahraničí. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve řekla, že navržený systém do značné míry omezuje možnosti daňové optimalizace pojišťoven prostřednictvím rezerv.

Nově by podle vládního návrhu měly být daňově uznatelné i technické rezervy tvořené podle zákona o pojišťovnictví na základě evropské směrnice Solvency 2. Rozdíl mezi touto úrovní rezerv a dosavadními účetními rezervami pojišťoven bude předmětem zdanění. Podle dřívějšího vyjádření asociace by šlo o jednorázový náklad kolem deseti miliard korun.

Pokud jde o zvýšení spotřební daně z lihu, má vzrůst v případě půllitrové láhve 40procentního alkoholu daň z nynějších 57 korun na 64,50 Kč. Unie výrobců lihovin již dříve uvedla, že v takovém případě by láhev alkoholu zdražila o 9,10 Kč. Piva ani vína se zvýšení sazeb netýká. Unie již dříve uvedla, že zvýšení daně spíše než k vyššímu výběru přispěje k růstu černého trhu. Hrozí podle ní opakování metanolové aféry.

Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, by měly podle návrhu stoupnout příští rok zhruba o deset procent. Podle ministerstva financí bude růst u minimální sazby o 5,40 koruny na krabičku cigaret, tabákové firmy ale předpokládají zvýšení daňové zátěže na krabičku o 12 až 13 korun.