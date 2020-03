Desetidenní uzavírku zmírní návštěvy u klientů doma, míní kadeřnice

"Deset dní vydržím, ale pokud by se doba uzavření prodloužila, netuším, jak bych to řešila," řekla ČTK Barty.

Uzavření provozoven služeb, které vláda nařídila od sobotního rána, ji nijak nešokovalo. "Trochu jsem se psychicky připravovala na to, že podobné opatření může přijít. Ještě v sobotu jsem naštěstí dostala zprávu od majitele prostor, které si pronajímám, že všem nájemcům odloží platbu nájemného," uvedla. Dodala, že právě nájemné za prostory je největší položkou v jejích nákladech.

Zároveň začala s obvoláváním zákazníků. Část jich přeobjednala na pozdější termín, s několika se domluvila na osobní návštěvě u nich doma. "To mi pomůže zajistit aspoň malý příjem na dobu, kdy musím mít zavřeno. Na platbách od zákazníků jsem absolutně závislá. Malou finanční rezervu sice mám, ale také musím platit za bydlení a základní životní potřeby," dodala kadeřnice.

Zatím si nepřipouští, že by nařízení vlády mohlo uzavření služeb ještě prodloužit. "Nechci na to myslet, ale hrozím se toho. Deset dní se dá překonat. Vyberu si dovolenou, kterou jsem plánovala nechat na léto, a omezím plány na cestování i investice do vybavení salónu. Snad to nebude trvat déle," dodala Barty.