Digitální měna Facebooku by měla být spuštěna v lednu, libra bude vázána na dolar

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Libra, digitální měna firmy Facebook, je připravena na spuštění v lednu, avšak v omezeném formátu. Uvedl to dnes list Financial Times s odvoláním na tři zdroje zapojené do projektu. Facebook ohlásil plán vytvoření nové digitální měny loni v červnu, od té doby svůj projekt výrazně upravil, aby pro něj zajistil souhlas regulačních orgánů.