Dnes končí termín pro odevzdání daňového přiznání elektronicky

V případě využití služeb daňového poradce je lhůta pro odevzdání stanovena do 1. července. Stejná lhůta platí i pro firmy, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Podle posledních dostupných statistik finanční správy lidé a firmy do 11. dubna, tedy do konce bezsankčního období pro odevzdání daňového přiznání papírově, dodali zhruba 2,1 milionu daňových přiznání za loňský rok. To jsou tři čtvrtiny z celkového očekávaného počtu. Elektronicky odevzdali firmy a lidé do 11. dubna zhruba 679.408 daňových přiznání.

Správa minulý týden také informovala, že dosud vyplatila zhruba 700.000 žádostí o přeplatek na dani z příjmů fyzických osob za 9,75 miliardy korun. Loni za stejné období to bylo zhruba 674.000 žádostí za 8,96 miliardy korun.

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně nebo 0,01 procenta stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení. Maximální postih je pět procent. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun a maximálně 300.000 korun.

Loni správa evidovala za rok 2020 zhruba 2,9 milionu daňových přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,3 milionu od fyzických osob a 530.000 od firem. Pro letošní rok správa očekává přibližně stejný počet.