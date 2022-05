Do Brna míří další nové trolejbusy 27Tr, na linkách nahradí především vysokopodlažní a neklimatizované vozy

— Autor: Martin Hájek / EuroZprávy.cz

Do Brna míří další dvacítka nových trolejbusů 27Tr. Výrobce Škoda Transportation dnes do komínské vozovny dopravil první vůz, dalších devět přibyde do konce června. Zbývající část dodávky brněnský dopravní podnik očekává ve druhé polovině roku. Za dvacet vozů dopravce zaplatí 239 miliónů korun.