Do dozorčí rady ČEZ míří bývalý ministr dopravy Dan Ťok

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do dozorčí rady energetické společnosti ČEZ míří bývalý ministr dopravy Dan Ťok. Upozornil na to dnes server SeznamZprávy. Návrh nominace Ťoka potvrzují informace o nominacích do řídících a dozorčích firem s majetkovou účastí státu na webu ministerstva financí (MF). Prostřednictvím MF stát vlastní 70 procent akcií ČEZ. Hlasování na valné hromadě firmy tak vesměs končí podle přání resortu.