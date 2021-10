Dopady omezení výroby automobilek by mohl podle Středuly zmírnit Antivirus

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ke zmírnění dopadů kvůli omezování výroby v automobilovém průmyslu by se dal rychle využít dočasný program Antivirus. Nastavení podoby a podmínek této podpory by měla projednat tripartita co nejdřív bez ohledu na volby a jejich výsledek. ČTK to dnes řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.