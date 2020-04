DPH musí být zachována. Odklad je možný jen výjimečně, oznámil Havlíček

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Daň z přidané hodnoty (DPH) by měla být zachována, ve výjimečných případech je možné požádat o její odložení. Týkat by se to mělo především odkladu nájmů pro podnikatele zasažené koronavirovou krizí, který dnes schválila Sněmovna. České televizi to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).