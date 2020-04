Důvěra v českou ekonomiku na dně. Čísla by se mohla v květnu zlepšit, soudí analytici

Pod osmdesátibodovou hranici spadl indikátor důvěry naposledy v březnu 2009, tedy v době vrcholící finanční krize. Důvěra v dubnu rekordně poklesla mezi podnikateli i spotřebiteli. Důvodem je strach z pandemie koronaviru

"Skokový propad důvěry v posledních dvou měsících je logický z podstaty koronakrize, která ekonomiku zasáhla plošně a velmi rychle, zatímco v průběhu tradičních krizí se situace zhoršuje více postupně," uvedl analytik ING Bank Jakub Seidler. Je však podle něj pravděpodobné, že se indikátory skokově zlepší, až se situace začne vracet k normálu. Zřejmě již květnové indikátory budou opět vyznívat pozitivněji, jelikož se řada restriktivních opatření začala uvolňovat dodal.

"Je pravděpodobné, ale nikoliv jisté, že ekonomická důvěra v tuto chvíli dosáhla svého dna," doplnil analytik Komerční banky Michal Brožka. Opatření proti šíření epidemie se uvolňují a aktivita se zvyšuje. S poklesem strachu mezi lidmi by se podle něj měly zlepšovat i indikátory důvěry v ekonomiku. To by znamenalo obrat k růstu, ale z extrémně nízkých úrovní, podotkl.

Teprve během dubna obyvatelům ČR zjevně naplno došla závažnost situace a uvědomili si, že po odeznění zdravotních rizik budou čelit enormnímu riziku finančnímu a ekonomickému, míní analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Na firmy a podnikatele dolehla dubnová situace tíživěji. Důvěra v podnikatelské sféře se propadá z nižšího výchozího základu než důvěra spotřebitelů, navíc na ně bezprostředněji dolehlo nucené zavření řady obchod, restaurací a další omezení, dodal.

U průmyslu, který minima neatakoval, je vidět, že na něj restrikce v dubnu nedopadaly tak tvrdě, jako na služby, upozornil analytik ČSOB Petr Dufek. V každém případě jsou očekávání firem v tomto odvětví pro další měsíce velmi pesimistická co do výroby i zaměstnanosti a hlavním problémem je nedostatečná poptávka. A to je podle něj problém, s nímž se průmyslové podniky budou potýkat i po ukončení všech domácích restrikcí.

Zatímco v průmyslu je hlavním problémem poptávka, ve stavebnictví jsou to nedostatkoví zaměstnanci, připomněl Dufek. Toto odvětví závislé na zahraničních pracovnících se po uzavření hranic a dalších omezeních dostalo pod tlak, kdy sice práci má, ale nemá jí kdo vykonávat, poznamenal.

Ředitelka investiční platformy Bondster Jana Mücková se obává, že spotřebitelská (ne)důvěra bude významným faktorem prohloubení následující krize. Lidé se prostě ještě více budou bát a to zabrzdí ekonomické oživení. !Navíc není jisté, zda se hospodářství naplno nastartuje po odeznění vládních opatření a větší jistotu zcela jistě nepřináší ani nesystematická podpora vlády směrem k podnikům, která je administrativně příliš náročná," uzavřela.