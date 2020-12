Dvě třetiny rodičů svým dětem spoří. Průzkum potvrdil konzervativní přístup Čechů k penězům

Dalším v pořadí je dětský spořicí účet, který dětem pořídilo 39 procent rodičů. Investiční životní pojištění pro děti má zřízeno 15 procent respondentů. Další spořicí a investiční produkty jsou využívány výrazně méně, podílové fondy má pro své děti 7,5 procenta rodičů, akcie či dluhopisy anebo alternativní investice kolem čtyř procent.

"V letošním roce pod vlivem pandemie covid-19 a turbulentního vývoje na trzích vzrostl významně zájem o investiční produkty ze strany retailových klientů. Řada lidí si uvědomila, že pouze se spořicími produkty si nevystačí a budou muset postoupit byť minimální riziko, pokud chtějí své úspory zhodnotit. Překvapuje mě proto, že pro své děti využívá investiční nástroje tak málo rodičů," uvedl šéf Portu Radim Krejčí.

Z těch rodičů, kteří dětem spoří nebo investují, jich 38 procent plánuje střádat více než 15 let. Jsou mezi nimi především mladí rodiče do 35 let, žijící ve větších městech a s vysokoškolským vzděláním. Horizont deseti až 15 let chce dodržet asi pětina rodičů, další čtvrtina bude spořit nebo investovat dětem alespoň pět až deset let, častěji rodiče z menších měst do 5000 obyvatel. Maximálně pět let plánuje střádat 14 procent rodičů.

Téměř polovina rodičů očekává průměrné roční zhodnocení svých peněz 1,5 až tři procenta, další více než třetina úročení do 1,5 procenta. Roční zhodnocení mezi třemi a pěti procenty očekává 12 procent rodičů a šest procent má ambice zhodnotit úspory svých dětí více než pětiprocentním úročením. Ambicióznější očekávání mají častěji muži a mladší rodiče.

"To, že tak výrazný podíl dotazovaných Čechů neočekává od spořicích a investičních produktů zhodnocení vyšší než tři procenta ročně, je zarážející a potvrzuje konzervativní přístup Čechů k financím. Při aktuální inflaci téměř tři procenta tyto produkty nejen nic nevydělají, ale naopak z úspor zbytečně ukrajují," připomněl Krejčí.