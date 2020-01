E-shop pro dálniční známky: Jaký bude osud sporné zakázky? Prověřování finišuje

"V posledních dnech jednáme takřka denně a řešení máme prakticky už hotové. Jenom dnes musíme domluvit i s ohledem řekněme na všechny právní náležitosti, kdy a jakým způsobem to prezentujeme. Pravděpodobně to všechno sdělíme v pátek dopoledne v rámci mého nástupu na úřad (MPO)," uvedl Havlíček.

Zakázkou se zabývají týmy odborníků, které se podle Havlíčka snaží zjistit její faktický stav. "Abychom skutečně mohli dát nějaký ucelený závěr, kterému se už dnes blížíme a troufám si tvrdit, že v pátek bychom ho mohli zveřejnit," dodal Havlíček.

Zakázku na dodávku a provoz IT systému k elektronickým dálničním známkám, který bude zahrnovat mimo jiné e-shop či mobilní aplikaci, dostala společnost Asseco Central Europe za 401 milionů korun bez DPH. Kritikům se však nelíbí cena zakázky ani způsob zadání.

SFDI pro zakázku nevyhlásilo otevřenou soutěž, ale kvůli požadavkům zpravodajských a bezpečnostních služeb byla vedena v utajovaném režimu. Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Zbyněk Hořelica řekl, že fond oslovil pět vytipovaných firem, které splňovaly podmínky, a vybral nabídku s nejnižší cenou.

Podnikatel v informačních technologiích Tomáš Vondráček po pondělní schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) novinářům řekl, že stát se pokusí zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky zrušit, případně výrazně zredukovat. Zakázka by měla být rozdělena tak, aby se stát věnoval jen tomu, co je důležité z hlediska bezpečnosti a provozu kamerového systému. Servisy směřující k občanům by měl přenechat třetím stranám.

Hořelicu i prvního náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka v pondělí vyzval k odstoupení premiér Babiš. Podle něj byla zakázka špatně zorganizovaná a měla by být zrušena. Kvůli zakázce Babiš odvolal ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO), kterého nahradí právě Havlíček.