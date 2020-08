E-shopy v Česku mají žně, zvýšily odhad letošního růstu tržeb

Vyplývá to z vyjádření Asociace pro elektronickou komerci.

Internetové obchody v průběhu koronavirové krize táhly český maloobchod a vykázaly razantní meziroční nárůst prodejů. Rozdíl v dubnu přesahoval 40 procent a postupně se ustálil na 25 procentech v červnu. Růst přitom podle výkonného ředitele asociace Jana Vetyšky pokračuje i ve druhém pololetí a původní letošní předpoklad přesáhne o 15 miliard korun.

"E-shopy a e-commerce jako celek zažily a zažívají velmi úspěšný rok, přestože v kontextu, který nikterak pozitivní není. Nejen české on-line obchody ale potvrdily svou kvalitu a flexibilitu a v uplynulých měsících zvládly bravurně zásobovat domácnosti i společnosti veškerým poptávaným zbožím. Češi si tak během nouzového stavu našli ještě pevnější vztah k nakupování přes internet," dodal Vetyška.

I když ekonomové předpovídají na podzim propad ekonomiky jako celku, Češi využívají on-line nákupů ještě víc než v minulosti a dávají jim přednost před návštěvou kamenných obchodů.

V případě nových omezení v důsledku druhé vlny koronaviru může podle Vetyšky dojít i k další netradiční situaci. Obvykle nejvýraznější vánoční sezona by mohla být podle něho do jisté míry nahrazena či prodloužena do všech podzimních měsíců. Na druhou stranu ovšem toto neobvyklé období přináší velkou výzvu v oblasti plánování a přípravě zásob na následující měsíce, dodal.