EET: Tržby nyní eviduje o čtvrtinu méně podnikatelů

Žádný podnikatel nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Elektronická evidence tržeb (EET) byla kvůli dopadům šíření pandemie koronaviru pro všechna odvětví přerušena do konce letošního roku.

Celkově je podle informací k 19. červenci do EET zapojeno 199.261 podnikatelů, kteří dosud evidovali 14,7 miliardy účtenek.

Ze statistik k EET vyplývá, že zatímco v únoru bylo denně průměrně zaevidováno 11,2 milionu tržeb, v březnu to bylo zhruba sedm milionů tržeb denně, v dubnu 7,2 milionu, v květnu 8,4 milionu a v červnu už 9,6 milionu tržeb denně.

Nouzový stav byl v ČR vyhlášen od 12. března do 17. května. Od 14. března pak musely zavřít restaurace, obchody s výjimkou potravin, lékáren, drogerií, benzinových pump a některých dalších. Samotného 12. března obchodníci zaevidovali téměř 13,5 milionu tržeb, o den později 13,8 milionu. V pondělí 16. března to bylo 8,3 milionu.

V souvislosti s přerušením evidence tržeb byl také odložen start EET od příštího roku pro všechna zbývající odvětví, hlavně na řemeslníky, ale třeba i na lékaře nebo advokáty. Původně to mělo být od letošního května.

Správa v této souvislosti upozornila, že autentizační údaje, o něž si musí podnikatelé při registraci k EET požádat, jsou tvořeny názvem uživatele a heslem a slouží k přístupu do webové aplikace "Elektronická evidence tržeb" na Daňovém portálu a platnost hesla přiděleného správou je maximálně 90 dní od obdržení autentizačních údajů.

"Pokud by nedošlo během 90 dnů k prvnímu přihlášení do webové aplikace 'Elektronická evidence tržeb' a změně hesla, potom by platnost prvotního hesla vypršela a bylo by nutné požádat o nové autentizační údaje," upozornila správa.

Doporučila proto, aby podnikatelé, kteří si vyzvedli autentizační údaje a zároveň nechtějí do konce roku tržby evidovat, se do systému jednou přihlásili a změnili heslo. "Zaevidování provozovny a generování certifikátu mohou poplatníci provést potom kdykoli při dalším přihlášení před začátkem evidence tržeb," uvedla správa.

EET začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.