Ekonomika podle odhadů kvůli novým opatřením klesne více

Zároveň je zatím podle nich situace lepší než na jaře v tom smyslu, že velké firmy nepřerušily výrobu a zároveň není přerušen pohyb zboží a služeb přes hranice. Na druhou stranu někteří upozornili, že pro řadu firem situace může být horší, protože již nemají dostatečné rezervy.

"V jistých ohledech je situace podobná jako na jaře, zejména rozsah nařízených omezení, nicméně v jiných ohledech je situace odlišná, hlavním rozdílem je lepší ekonomická situace v zahraničí. Země, které jsou našimi hlavními obchodními partnery, prozatím nemusely sáhnout k tak silným omezením jako na jaře, což by mělo vést k příznivějšímu ekonomickému vývoji než tehdy," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek. Další odlišností je podle něj také fakt, že do druhé karantény vstupuje řada firem i domácností s podstatně nižšími rezervami.

"Stojíme na hranici propasti dvouciferného propadu ekonomiky. Na rozdíl od jarní vlny mnohým subjektům už došly rezervy a hrozí jim zánik bez vlastní viny," uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Podle ní nová opatření vlády povedou k růstu denní ztráty v ekonomice z jedné na dvě miliardy korun. "Do konce roku může přijít o práci 70.000 až 80.000 osob. Mnoho pracovních míst zůstane ale jen díky dotacím z programů Antivirus," dodala.

Podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška současná opatření omezují kapacitu české ekonomiky zhruba o čtvrtinu. "Omezení jsou mírně nižší než v jejich nejtvrdší podobě na jaře, kdy kromě současných restrikcí zpomaloval ekonomiku váznoucí pohyb zboží přes hranice. Česká ekonomika teď přichází denně skoro o čtyři miliardy v nevytvořené přidané hodnotě," uvedl.

Sobíšek dále uvedl, že skutečný dopad do HDP bude záležet na době platnosti omezení a na vývoji pandemie v zahraničí. "Skoro polovinu celkového výkonu české ekonomiky totiž zajišťuje zahraniční poptávka a jde tedy o to, jak se ta bude vyvíjet. Recese s dvojitým dnem je nicméně v Česku již jistotou," dodal.

Podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera by situace proti jaru mohla být méně negativní mimo jiné i díky tomu, že se prozatím udržuje výroba v hlavních průmyslových podnicích, zejména automobilkách, které se na jaře rozhodly dobrovolně výrobu uzavřít.

Navíc by podle Seidlera nemusel být překročen letos naplánovaný schodek státního rozpočtu 500 miliard korun. "Do příchodu druhé vlny pandemie čísla směřovala k deficitu nižšímu, a to kolem 380 miliard korun za celý letošní rok. Ve schváleném deficitu tak stále existuje dostatečný prostor pro dodatečné podpůrné programy," uvedl.

MF v zářijové prognóze očekává letos pokles ekonomiky o 6,6 procenta. ČNB v srpnové prognóze letos čeká pokles ekonomiky o 8,2 procenta. Guvernér ČNB Jiří Rusnok přitom minulý týden uvedl, že kvůli novým opatřením bude propad ekonomiky zřejmě větší.