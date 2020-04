Ekonomové vítají rozšířené možnosti obchodování u ČNB

Samotné časové omezení pravomocí je podle nich přijatelným kompromisem a pojistkou před možným propojením centrální banky, která by měla být nezávislá, a vlády.

Sněmovna dnes schválila, že Česká národní banka bude moci obchodovat s cennými papíry s delší splatností a s více institucemi na finančních trzích a nakupovat více například státní dluhopisy. Proti původnímu vládnímu plánu poslanci omezili rozšíření časově, a to do konce příštího roku. Předlohu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

"Jen samotná možnost ČNB nakupovat cenné papíry bude působit na trhu preventivně, a umožní tak ministerstvu financí se financovat na finančním trhu snáze a patrně za výhodnějších podmínek," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Omezení platnosti není nyní podle něj omezující. "V současné mimořádné situaci, kdy trhy citelně panikařily a řada centrálních bank musela situaci klidnit masivními dodávkami likvidity, je dobře, že ke schválení zákona o ČNB došlo," dodal.

O české státní dluhopisy sice byl podle analytika Raiffeisenbank Víta Hradila i bez schválení zákona mimořádný zájem, nicméně nyní se podle něj stanou zřejmě ještě atraktivnějšími. "Předejdeme tak scénáři, kdy by vlivem dočasného přecenění vnímaného rizika na trhu neúměrně vzrostly náklady na obsluhu státního dluhu v situaci, kdy lze očekávat mimořádný deficit. Zároveň se dále zmenšuje již tak neveliká pravděpodobnost, že by se některé menší finanční instituce mohly dostávat do problémů s likviditou," uvedl.

Ministerstvo financí dnes opět zaznamenalo výrazný zájem o státní dluhopisy. Těmi chce ministerstvo mimo jiné zajistit financování zvýšeného schodku státního rozpočtu. Ten sněmovna zvýšila 24. března ze 40 na 200 miliard korun. Důvodem jsou dopady epidemie koronaviru na ekonomiku, a tím i na příjmy a výdaje státního rozpočtu.

Dočasnost zákona je podle Hradila dobrou pojistkou před nejčastěji kritizovanými aspekty takového opatření, tedy případného propojení centrální banky a vlády, které by na sobě měly být co nejvíce nezávislé. "Zda a do jaké míry navržená podoba může tuto nezávislost narušit, tak bude mít odborná veřejnost dostatečný prostor prodiskutovat v příštím roce a teprve poté platnost tohoto opatření prodloužit, či nikoliv," uvedl.

"Toto rozšíření pravomocí má především význam z pohledu finanční stability, když v případě potřeby umožňuje přímou distribuci peněz k téměř všem subjektům finančního trhu," uvedl ekonom Komerční banky Martin Gürtler.