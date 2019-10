Energetici zmapovali stav elektrárny Temelín, poprvé byl nasazen dron

ČEZ ročně do modernizace a bezpečnosti investuje průměrně miliardu korun. Dron prozkoumal pomocnou budovu s rozlohou 34.000 metrů čtverečních, tedy velkou asi jako tři českobudějovická náměstí Přemysla Otakara II. Hledal i milimetrové odchylky.

"Jde o premiérové použití dronu u nás pro tyto účely. Zatím čekáme, jaké budou výsledky, do budoucna by to mohla být cesta pro kontroly stavebních objektů. Velkou výhodou toho způsobu kontroly je zmapování celého povrchu a to i těžko přístupných míst v relativně krátkém čase," uvedl ředitel elektrárny Jan Kruml.

Pomocí laseru sledoval dron povrch pláště budovy, termokamera pořídila i snímky stavu pod fasádou. Výsledky budou důležité i pro údržbu.

"Elektrárně předáme 3D modely, ze kterých vyplyne, v jakém stavu plášť a střecha budovy jsou," řekl jednatel firmy Vertical Images Petr Lněnička, která dron dodala.

Firma musela získat všechna povolení včetně toho od Úřadu pro civilní letectví. To ještě předala výrobci dronu, který zařízení odemkl. "Moderní drony mají takzvaný geofencing, který dron nepustí do bezletových zón," dodal Lněnička.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,66 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Od začátku letošního roku vyrobil 11,3 TWh elektřiny.