Expert: Koronavirus Covid-19 může snížit české HDP jako při měnové krizi

"Německá ekonomika již od října loňského roku vykazuje známky stagnace, a pokud by se koronavirus po Evropě významně rozšířil, lze očekávat německou ekonomiku v pásmu recese. To by významně ovlivnilo české hospodářství, kdy export do Německa představuje zhruba třetinový podíl na našem celkovém exportu," řekl ČTK Bostl. Připomněl, že zmíněné čtyři ekonomiky představují více než 50 procent celkového exportu ČR.

"Francie a Itálie jsou stále po ekonomické krizi hospodářsky zranitelné, a s ne úplně zdravým bankovním sektorem. Británie je pak již dnes velkou ekonomickou neznámou v novém pobrexitovém režimu," uvedl Bostl.

V současnosti podle něj existují tři scénáře možného dopadu nákazy na českou ekonomiku. První je, že koronavirus bude Evropou prostupovat postupně. "Ekonomika by se v tu chvíli mohla chovat jako při propuknutí měnové krize v eurozóně, kdy panovala obava o stabilitu eura. Růst HDP ČR tehdy v letech 2012 až 2013 ochladl z meziročních plus 1,7 procenta v roce 2011 až na minus 2,2 procenta v roce 2012 a na minus 0,9 procenta v roce 2013. Pomohly až intervence Evropské centrální banky a ČNB. Podporu centrálních bank lze očekávat i v případě koronaviru," míní Bostl.

Druhým scénářem podle něj je, že se koronavirus podaří stabilizovat. "Pokud nedojde ke scénáři jedna, lze očekávat i tak zpomalení českého HDP, který by však měl stále vykazovat kladné hodnoty," uvedl ekonom. Z únorových předběžných dat Českého statistického úřadu vyplývá, že česká ekonomika loni zpomalila meziroční růst na 2,4 procenta. V roce 2018 vzrostla o 2,8 procenta. Růst v loňském roce byl podpořen podle statistiků hlavně spotřebními výdaji domácností a zahraniční poptávkou.

Poslední, nejčernější, scénář je, že koronavirus bude škodit hodně a dlouho, uvedl Bostl. "Platí zde přímá úměra, kdy čím delší panika a šíření viru, tím budou hlubší jeho ekonomické dopady ve světě. Nelze tak vyloučit v krajním případě i větší ekonomický propad, a to i o velikosti recese v roce 2009," řekl ČTK. Dodal, že reálný dopad koronaviru na Česku však lze nyní určit jen velice těžko.

Nový typ koronaviru se šíří od loňského prosince z Číny a zabil od té doby přes 2700 lidí, většinu v Číně. Z evropských zemí se v posledních dnech nákaza šíří hlavně v Itálii, případy ale zaznamenaly i další evropské země včetně Německa, Francie a Británie. V Česku koronavirus zatím zaznamenán nebyl.