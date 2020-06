Finanční správa dosud dostala 792 tisíc žádostí o příspěvek OSVČ

OSVČ mohou o příspěvek žádat od 9. dubna. Od 12. března do 30. dubna činil maximální příspěvek 25.000 korun, tedy 500 korun denně. Následně ministerstvo financí prodloužilo vyplácení příspěvku i po 30. dubnu do 8. června, a to opět 500 korun denně. Na druhé období ovšem musí OSVČ opět podat žádost, pokud již požádala o příspěvek v prvním období. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700.000 OSVČ.

💥 AKTUÁLNĚ 💥 Celkem již žadatelům za obě bonusová období bylo vyplaceno nebo je přikázáno vyplatit více než 17,7 mld. Kč.

✔Zpracované žádosti:

bonusové období 1⃣ ▫ 515 549

bonusové období 2⃣ ▫ 274 540 pic.twitter.com/XS41LtFlIW — Finanční správa ČR (@financnisprava) June 1, 2020

Za první období požádalo o příspěvek dosud 516.007 lidí, správa vyřídila 515.549 žádostí. Za druhé období eviduje správa 276.326 žádostí a vyřídila jich 274.540.

Zároveň již mohou žádat o příspěvek společníci malých společností s ručením omezeným. Ti by také měli podle vládní novely dostávat stejně jako osoby samostatně výdělečně činné 500 korun denně. Od 12. března do 8. června by mohlo jít až o 44.500 korun.

V této souvislosti správa upozornila, že společníci malých firem musí pro žádosti podávané datovou schránkou použít tu osobní. Ti, kteří již žádost odeslali z datové schránky společnosti a nepodepsali vlastnoručně čestné prohlášení, musí žádost podat znovu. Dále musí společníci podat žádost podat na úřad v místě pobytu společníka, nikoliv v místě sídla společnosti.

Upozorňujeme společníky malých s. r. o., že pokud žádost podávají datovkou, je nutné, aby použili tu osobní (z důvodu identifikace odesílatele).

Ti, kteří již žádost odeslali z datové schránky společnosti a nepodepsali vlastnoručně čestné prohlášení, musí žádost podat znovu. pic.twitter.com/e9A8apolhh — Finanční správa ČR (@financnisprava) June 1, 2020

Podnikatelé mohou požádat o příspěvek e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro finanční správu, na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. Nejvíce žádostí je e-mailem.

Příspěvek je určen nejen živnostníkům, ale i dalším obdobným samostatným profesím. Příspěvek nepodléhá exekuci ani dani z příjmů. Dosáhnou na něj i OSVČ, které současně pracují v zaměstnaneckém poměru jako pedagogové.

Zástupci obcí a krajů kritizují, že vyplácení bonusu připraví místní samosprávy o příjmy z daní, jejichž výnosy se rozdělují mezi státní rozpočet a právě obce a kraje. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.