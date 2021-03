Finanční správa eviduje 1,1 milionu přiznání, loni bylo 2,7 milionu

Z dat dále vyplývá, že v papírové podobě firmy a lidé odevzdali 780.286 přiznání a elektronicky 346.408.

Ministerstvo financí termín pro podání daňového přiznání o měsíc fakticky prodloužilo. V papírové podobě ho tak lze podat do 3. května místo 1. dubna a v elektronické verzi do 1. června místo 3. května. Lhůtu pro podání přiznání k dani z příjmu stát prodlužoval kvůli koronavirové krizi i loni, kdy úřady přijímaly přiznání bez sankce do 18. srpna.

Posunutí termínu pro odevzdání přiznání a úhradu daně spočívá ve faktickém odpuštění sankcí za neodevzdání přiznání a zaplacení daně do původních termínů. V případě, že poplatník podá daňové přiznání a zaplatí daň po prodloužených lhůtách, může mu správa pokutu vypočíst od 1. dubna, respektive 3. května.

"Pokud se rozhodnete toto beztrestné období využít, měli byste si být jisti tím, že přiznání v této lhůtě skutečně podáte. Pokud jej podáte jen o jeden den později, případně daň o jeden den později zaplatíte, budou se Vám sankce počítat od samého počátku. Kromě toho si možná uzavřete některé možnosti pro snížení základu daně, které je možné učinit jen do termínu pro podání přiznání," uvedl daňový poradce ze společnosti BREDFORD Consulting Jan Bonaventura.

Jako bezpečnější variantu pro prodloužení lhůty doporučuje podat žádost o prodloužení lhůty. "Poplatek za žádost sice činí 300 Kč, získáte však regulérní čas navíc a pokud se nakonec přiznání nepovede podat včas, případně nebudete mít na daň peníze, budou se sankce počítat jen ze skutečných dní prodlení, nikoliv od počátku," uvedl.

Zároveň finanční správa rozšířila od 22. března do 1. dubna provozní dobu podatelen, a to na každý den od 08:00 do 17:00. Nicméně správa doporučuje odevzdat daňové přiznání elektroniky.

Finanční správa také zveřejnilapřehlednejčastějších omylů a nejasností kolem daňových přiznání. Upozornila například, že i v případě dřívějšího odevzdání přiznání začne správa případné přeplatky na dani zpracovávat a vyplácet letos s ohledeme na Velikonoce až od 6. dubna. Podnikatelé, kteří se přihlásili k paušální dani, musí daňové přiznání letos také odevzdat. Paušální platby, které jsou od letoška novinkou, jsou totiž zálohou na letošní rok a přiznání se týká loňského roku. Další chyby se týkají podpisů nebo uplatnění slevy na poplatníka.

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky. Nově je možné podat přiznání i přes on-line finanční úřad, který funguje od března.

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, ani po výzvě úřadu, pokuta činí minimálně 500 korun a maximálně 300.000 korun. Zákon také upravuje snížení pokuty za pozdní podání přiznání na polovinu, pokud je dodáno do 30 dnů po lhůtě a u poplatníka v daném roce správa neeviduje jiný podobný prohřešek.