Firma Aircraft Industries loni utržila téměř dvě miliardy, prodala 13 letadel

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kunovický výrobce letadel Aircraft Industries loni dosáhl tržeb 1,983 miliardy korun. Bylo to zhruba o 61 milionů korun méně než v roce 2018. Firma loni dodala deset letounů L 410 do Ruska a tři do Kazachstánu. Předloni podnik vyvezl 14 letadel, o rok dříve jich bylo 12. Většina letounů směřovala na ruský trh, který je pro firmu stěžejní.