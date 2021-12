Firmy jsou na testování i očkovaných zaměstnanců dvakrát týdne připravené

Předchozí kabinet kvůli zrychlení šíření koronavirové nákazy obnovil povinné testování zaměstnanců v listopadu. Firmy by měly mít možnost z fondu prevence zdravotních pojišťoven čerpat příspěvek 60 korun na test.

V jaderné elektrárně Dukovany provádí antigenní a PCR testy na covid-19 nepřetržitě víc než rok. "Aktuálně zde provádíme stovky testů týdně. Samozřejmě se přizpůsobíme vládním nařízením," sdělil ČTK mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk. Elektrárna zaměstnává okolo 1400 lidí, při odstávkách se počet pracovníků až zdvojnásobuje. "V případě povinnosti testování všech pracovníků vstupujících do elektrárny v tří- až pětidenním intervalu by to pro Jadernou elektrárnu Dukovany, kde právě probíhá odstávka pro výměnu paliva, znamenalo podstatné navýšení počtu testů až na 6000 týdně. Zajištění testování v takovém rozsahu by bylo s ohledem na směnový provoz logisticky i kapacitně náročné," dodal mluvčí. Podobně se vyjádřil i mluvčí celé Skupiny ČEZ Ladislav Kříž.

Velkou změnu neznamená povinné testování pro firmu RegioJet, která je především železničním a autobusovým dopravcem. "Jelikož jsme veřejnou službou, tak zaměstnance testujeme podle interní směrnice stále. Dosud jsme testovali pouze neočkované, takže bez větších problémů přidáme i očkované," řekl ČTK mluvčí společnosti Aleš Ondrůj. Jako drtivá většina firem využívá dopravce antigenní testy, pracovat z domova a tedy nemít povinnost testování může minimum zaměstnanců.

Společnosti skupiny MESIT v Uherském Hradišti jsou podle personálního ředitele podniku Jana Šebka Cholewy na plánované testování dvakrát za týden připraveny. Testování neočkovaných i očkovaných považuje za logické. "Máme vycvičené lidi, máme nastavené procesy, máme i elektronickou evidenci, takže očkování umíme vykazovat," řekl dnes ČTK ředitel. Díky předchozímu testování neočkovaných se podle něj podařilo ve společnosti zvýšit proočkovanost zaměstnanců zhruba o 20 procent. Dokončené očkování má nyní v podniku téměř 78 procent pracovníků. Skupina MESIT zaměstnává zhruba 1000 lidí. Sdružuje firmy působící zejména v elektrotechnickém průmyslu, kovovýrobě a slévárenství.

"Nařízení vlády vždy plně dodržujeme. Na změnu režimu testování jsme připraveni. Využijeme obdobný systém jako při předchozím testování zaměstnanců v uplynulém roce. Počet lidí s pozitivním testem na covid-19 byl i při předchozím testování v celé skupině minimální," řekla ČTK mluvčí skupiny Sev.en Energy Eva Maříková.

Za absurdní a zbytečné považuje požadavek testovat zaměstnance dvakrát týdně vedení táborské firmy Brisk, která vyrábí zapalovací svíčky a snímače ovlivňující vstřikování paliva do motoru. Firma s 500 zaměstnanci je testuje minimálně jednou týdně už dlouho. Vládní návrh se jí nelíbí, žádné rozhodnutí vlády ani ministerstva zdravotnictví situaci nevyřeší, tvrdí. "Lidé, kteří se chtějí očkovat, jsou očkovaní, ty, kteří se neočkovali, se snažíme přesvědčit. Automaticky děláme testy minimálně jednou týdně. Když má někdo problém, sám se hlásí na testování. Ve všech firmách, co se týče automobilového průmyslu, to funguje perfektně. To, co teď přichází, mi spíš připadá, že za každou cenu se musí úřednicky něco rozhodovat a ještě tam, kde to všechno funguje. Firmy s tím budou mít velké a v řadě případů zbytečné náklady," řekl ČTK majitel Brisku a předseda představenstva Mojmír Čapka.

Vláda podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) chce, aby zaměstnavatelé od 17. ledna testovali všechny své pracovníky dvakrát týdně. Návrh ještě projedná tripartita, až pak by ho schválili ministři. Aktuálně se musejí testovat jen zaměstnanci, kteří nemají dokončené očkování nebo v posledním půl roce neprodělali nemoc covid-19. Testování je povinné jednou za týden.