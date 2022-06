Firmy kvůli válce na Ukrajině revidují dodavatelské řetězce. Je to nelehký úkol

Snad nejmarkantnější změnou dodavatelských řetězců, které se snaží nahradit válkou na Ukrajině celá Evropa, je ta o dodávkách ropy, zemního plynu a dalších pro evropský průmysl životně důležitých komodit. A o tom, že najít ono „náhradní“ řešení, tedy přestavět rychle, a hlavně za relativně dostupné ceny dodavatelské řetězce tak, aby výpadek výroby nebyl příliš dlouhý, není vůbec nic jednoduchého, svědčí i krátký příběh, který mi popsal jeden majitel přepravní firmy, zajišťující dopravu surovin do Evropy z Ukrajiny. Mimochodem, i když chtěl zůstat v anonymitě, autorovi textu je znám velmi dobře. „Otázku nutnosti přestavění dodavatelských řetězců vnímám optikou svého portfolia. Když si uvědomíte, že tuzemské hutě pracují ze tří čtvrtin s rudou, která pochází z Ukrajiny, není pro mě vůbec otázka na místě, řešit, co by bylo, kdyby to přestalo jezdit. Jedinou alternativou je totiž Brazílie a Austrálie, takže si nedovedu představit, co by to stálo. Chvála Bohu, že to z té Ukrajiny jezdí. Aspoň zatím,“ konstatoval pro server EuroZprávy.cz zástupce přepravní společnosti.

Německý online magazín International Politics and Society ve své analýze o dopadech války na Ukrajině na dodavatelské řetězce uvedl, že zmíněný konflikt narušil výrazně i železniční spojení mezi Čínou a Evropou, které využívá koridor přes Rusko a Střední Asii k přepravě automobilových dílů a hotových vozů. Nalezení alternativních zdrojů dodávek a přepravní trasy potřebuje čas, než se rozšíří na požadovanou úroveň předválečné výroby. Podle zmíněného zdroje jen nedostatek polovodičů již ochromuje automobilový průmysl - další přerušení kvůli válce na Ukrajině sníží celosvětovou produkci až o 1,5 milionu jednotek. Vzhledem k velké závislosti globálních firem na ruských a ukrajinských zásobách niklu, lithia nebo kobaltu se dá podle uvedeného zdroje čekat doslova razantní rozvoj všech aktivit spojených s náhradou zdrojů právě uvedených komodit, nutných nejen pro klíčové automobilové produkce a projekty.

Data, fakta a statistiky také ukazují, že ruská invaze na Ukrajinu uvedla do pohybu, s trochou zjednodušení řečeno, celosvětový dominový efekt. Hlavně kvůli této válce kolísají měny, ceny akcií, prudce rostou ceny energií. Konflikt Rusko - Ukrajina prostě narušil zaběhlé globální dodavatelské řetězce napříč průmyslovými odvětvími, včetně energetiky, zemědělství, automobilového průmyslu nebo špičkových technologií. A jak varují některé palcové titulky v médiích, jde jen o začátek. Čeho? Opět zjednodušeně řečeno, kvůli rozpoutání nových konfliktů, které se nebudou rozpakovat spustit další totalitní vládci či separatistické skupiny, může dojít v blízké budoucnosti k dalším cenovým atakům, jejichž následkem můžou být ještě vážnější krize.

Stabilitu světových dodavatelských řetězců mohou podle řady zdrojů ohrozit množící se kybernetické útoky, jako třeba ten na Ukrajinu v roce 2017. Odborná média v této souvislosti připomněla, že tento útok ochromil systémy přepravní společnosti Maersk a evropské dceřiné společnosti FedEx TNT. Maersk následně odhalil, že útok stál kolem 300 milionů dolarů. Dánský dopravce byl jednou z mnoha tisíc společností, které při kybernetickém útoku utrpěly škody. Ve skutečnosti útok vyřadil systémy firmy asi na dva týdny, čímž byl tehdejší největší světový dopravce vyřazen z obchodování.

Z dostupných veřejných zdrojů také vyplývá, že statisíce tisíce firem z Evropy a USA mají na Ukrajině či Rusku snad ve všech úrovních minimálně jednoho či více dodavatelů. Každá krize je sice na první pohled zlá, ale, jak upozorňují ekonomové, je i významnou příležitostí, jak nastavit rizikové faktory i v dodavatelských řetězcích „lépe a bezpečněji“. Je proto jasné, že slovní spojení odolnost firmy vůči řadě dlouho nepoznaných rizik půjde v nejbližší době výrazně v nabídce podnikových řešení vzhůru. A to bez ohledu na to, že vypořádat se s balíkem těch nynějších krizí nebude nejen snadné, ale ani časové krátké.