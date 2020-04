Firmy s uzavřenými provozy asi budou mít nárok na odklad nájmu

Vláda požadovala tuto ochrannou lhůtu až do 31. března 2022. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) se změnou souhlasil. Pokud bude třeba, termíny budou prodlouženy o další tři měsíce.

Zákaz jednostranného ukončení nájmu v ochranné době do konce června příštího roku se má vztahovat jen na neplacení nájemného, ale nikoliv neplacení energií a dalších služeb, shodli se poslanci. Důvodem změny je to, že pronajímatel prostor také nebude osvobozen od platby za energie.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že zákon by mohl skončit u Ústavního soudu, neboť přenáší problém jedné skupiny podnikatelů na druhou a problém s neplacením nájmů odkládá do budoucna. Havlíček připustil, že zákon není obvyklý. Volání po vyšších kompenzacích státu pro živnostníky by podle Havlíčka mohlo zvýšit letošní plánovaný schodek státního rozpočtu z 200 miliard korun na dvojnásobek.

Nájemce má být podle zákona povinen uhradit všechny pohledávky, které budou do června splatné. V opačném případě bude moci dostat výpověď z nájmu do pěti dnů. Sněmovna odmítla návrh Vojtěcha Munzara (ODS), aby za pohledávky ručil stát

Opatření se týká podle Havlíčka především maloobchodních provozů a služeb. Ministr už dříve uvedl, že při návrhu vycházel z německého modelu. Firmy v Německu musejí prokázat, že se kvůli koronaviru dostaly do neschopnosti splácet nájemné a mohou požádat o jeho odložení na tři plus tři měsíce, řekl Havlíček.

Odložení nájemného je jedním z opatření, po kterém volá mnoho zástupců podnikatelů a firem. Někteří však navrhovali zrušení nájmu po dobu nouzového stavu. Podniky také žádaly o odpuštění nájemného v prostorách patřících státu nebo jiným veřejným institucím. Například rada hlavního města schválila odložení splátek nájemného po dobu karantény, nájemcům nebude účtovat úroky z prodlení za případné zpožděné platby, ani nebude z tohoto důvodu přistupovat k výpovědím smluv.