Firmy ze zpracovatelského průmyslu vítají program kompenzací drahých energií

Jakoukoli pomoc v souvislosti se strmým růstem cen energií by přivítal majitel společnosti AKORD K z Kopidlna na Jičínsku Pavel Preksl. Firma se zabývá hlavně odlévání barevných kovů a mechanickým obráběním odlitků. "Slévárnu jedeme na plyn a za letošek nám plyn zvedli o 611 procent. Pochopitelně to promítáme do cen, takže čekám, až zákazníci řeknou dost a budu muset zavřít," řekl ČTK Preksl. Situaci označil za vážnou, podle něj měla pomoc od státu přijít už dávno. "Stále mluví o tom, že kompenzace mají v plánu, ale pořád se nic neděje," dodal Preksl.

Holding Motor Jikov Group, který dodává 80 procent produkce pro automobilový průmysl, možné kompenzace vítá. Slévárna je podle podniku energeticky zvlášť náročný provoz a letošní provozní ztráta za energie bude v desítkách milionů korun. "Volali jsme po tom, aby to (kompenzace) vláda udělala. Napřed z toho vycouvali, teď se k tomu zřejmě vrací," řekl dnes ČTK předseda představenstva Miroslav Dvořák.

Sedmdesát procent je podle něj velká částka. "Je to určitě významná pomoc, protože ztráta za elektřinu se bude počítat za letošní rok na slévárně zřejmě v desítkách milionů," uvedl. Podniková slévárna litiny zaplatila za elektřinu v letošním prvním pololetí 61 milionů Kč, tržby za stejné období byly 232 milionů. "Pro srovnání, strojírenská divize má tento poměr cen za elektřinu vůči výkonům tři procenta," doplnil Dvořák. Motor Jikov Group má 650 kmenových zaměstnanců a 150 najímaných zahraničních.

Náhrady si budou moci podle Síkely nárokovat podniky, které prokážou provozní ztrátu kvůli vysokým cenám energií. "Budeme kompenzovat až 30 procent způsobilých nákladů u normálních firem, až do 50 procent u energeticky náročných a do 70 procent způsobilých nákladů u zvláště energeticky náročných provozů," uvedl ministr.

Zavést pomoc umožňuje dočasný krizový rámec, který Evropská komise představila na konci března. Síkela uvedl, že maximální výše podpory bude podle něj dva miliony eur (asi 49,1 mil. Kč).