Fond dopravy loni proinvestoval 95,6 miliardy korun, dosud nejvíce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), ze kterého jsou financovány dopravní stavby, loni proinvestoval 95,6 miliardy korun. Zároveň je to nejvyšší objem peněz od roku 2001, kdy fond vznikl. Vyplývá to z výroční zprávy fondu, se kterou se v pondělí seznámí vláda. Letos by měly investice fondu ještě vzrůst, vláda nedávno navýšila jeho rozpočet na 113 miliard korun.