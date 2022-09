GSFT vyplatil klientům Sberbank CZ přes 97 procent pojištěných vkladů

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem srpna. Česká národní banka na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB 28. února. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Ke konci června měla banka desítky tisíc věřitelů, vůči nimž evidovala závazky za 61,762 miliardy korun.

Výplata klientů Sberbank je co do celkové vyplácených náhrad největší výplatou, kterou Garanční systém za svou historii uskutečnil. Pojištěné vklady ve Sberbank CZ činily 25,878 miliardy korun.

"Co do celkové výše pojištěných vkladů je výplata Sberbank tou největší. Co se týče počtu vyplácených klientů, největší výplatou v historii byla výplata klientů zkrachovalé Union banky v roce 2003.Tehdy šlo o 130.000 klientů. Sberbank je ale se svými více než 121.000 klientů na druhém místě,“ uvedla výkonná ředitelka GSFT Renáta Kadlecová.

K výplatě nyní zbývá zhruba 700 milionů korun, na které má nárok 37.000 klientů zkrachovalé banky. "Mezi klienty banky, kteří mají nárok na výplatu náhrady vkladů, je velké množství těch, kteří měli ve Sberbank zůstatky v malé výši. Není výjimkou, že si takoví klienti pro náhradu ani nepřijdou. Nevyplatí se jim kvůli náhradě jednotek korun jet na pobočku vyplácející banky,“ upozornila Kadlecová.

Nejvíce klientů si náhradu vyzvedlo na vyplácející pobočce Komerční banky v Brně, celkem šlo do konce srpna o 4894 osob. Na druhém místě je Jihlava s 2103 klienty a třetí největší počet klientů zaznamenala pobočka Komerční banky v Praze na Václavském náměstí.

Nejvíce klientů (68 procent) si pro náhradu přišlo už v březnu. Zhruba šestina pak dorazila v měsíci dubnu. "Zpravidla nejvíce klientů si pro náhradu přijde v prvních dnech po zahájení výplat. Od konce března se počty klientů za den pohybují v rámci středních a nižších stovek,“ vypočetla Kadlecová.

Vedle běžných náhrad, které dosahují maximálně 100.000 eur (zhruba 2,5 milionu Kč) na klienta, bylo možné zažádat i o výplatu zvýšené náhrady, která může dosáhnout až dvojnásobné výše. Tu je možno získat jen v zákonem přesně vymezených případech, jako například při prodeji nemovitosti určené k bydlení nebo po vypořádání dědictví. O její výplatu zažádalo v zákonné lhůtě 309 klientů banky, 124 z nich naplnilo podmínky pro její vyplacení.

Výplata náhrad vkladů ze Sberbank bude po dobu tří let od jejího zahájení, tedy až do 10. března 2025. Pro výplatu náhrad pojištěných vkladů si mohou přijít klienti banky na pobočky vyplácející banky, kterou je Komerční banka.