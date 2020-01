Hackathon finišuje. IT systém k dálničním známkám stát využije, řekl Babiš

Skupina 60 dobrovolníků pracuje od pátečního večera na informačním systému k elektronickým dálničním známkám. Práce chtějí dokončit dnes. Vyvíjený systém by podle organizátorů mohl být náhradou za zakázku na IT, jehož dodavatelem měla být za 401 milionů korun firma Asseco Central Europe. Stát však zakázku zruší.

"Pokud budeme mít záruky, že ten produkt bude funkční a bude za něj někdo odpovědný, tak předpokládáme, že ho použijeme. Pak budeme soutěžit provoz toho systému," uvedl Babiš.

Odpovědný by za funkčnost systému neměl být stát. Do tendru na provoz by se podle premiéra už nepřihlásila skupina kolem organizátora hackathonu Tomáše Vondráčka.

Podle Vondráčka je systém těsně před dokončením a spuštěn by mohl být ještě před 18:00. Systém bude následně volně přístupný pro veřejnost, která si ho bude moci vyzkoušet. Případné předání státu by se řešilo v následujících dnech.

Babiš dnes na místě hackathonu strávil téměř dvě hodiny. S Vondráčkem a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem řešil vedle systému také možnost vybudování platformy, v rámci které by stát řešil své IT systémy s veřejností, zejména IT odborníky. "Budu tlačit na ostatní ministry, aby otevřeli veřejnosti své systémy a IT řešení," podotkl. Vondráčkovu akci kolem dálničních známek uvítal

Zakázka na informační systém a e-shop s elektronickými dálničními známkami stála křeslo ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Podle odborníků i politiků je výrazně předražená, navíc nevzešla z otevřeného tendru. Kremlíkův nástupce Havlíček oznámil, že zakázka bude po dohodě s firmou Asseco zrušena.