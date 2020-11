Havlíček chce zrušit zákaz prodeje v neděli, pro matky s kočárky má být jednodušší režim

Na pátečním jednání bude vláda podle Havlíčka diskutovat v protiepidemickém systému (PES) o přechodu z nejvyššího, fialového stupně pohotovosti, do čtvrtého stupně. V případě maloobchodů a nákupních center jsou pravidla v páté a čtvrté úrovni stejná. Jediným rozdílem je otevírací doba shodná s dobou zákazu vycházení. Nyní platí od 21:00, v případě čtvrtého stupně by začínal ve 23:00.

Havlíček tak počítá s tím, že by se prodejní doba mohla znovu prodloužit a návštěvnost v obchodech by se lépe rozprostřela do celého dne. Obchody musely od 28. října zavírat nejpozději v 19:59, ode dneška se tato doba o hodinu prodloužila.

Ve čtvrtém i pátém stupni platí limit jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních. Havlíček chce navrhnout zvýšení omezení na dva lidi na tuto výměru. PES s takovým krokem přitom počítá až ve druhé úrovni rizika.

Kontrolu počtu zákazníků se většina řetězců dnes rozhodla hlídat přes napočítané vozíky. Lidem je například v prodejnách Kaufland, Penny, Billa nebo Albert umožněn vstup výhradně s vozíkem. Opatření negativně hodnotily například matky s kočárky nebo lidé s berlemi. Podle Havlíčka by pro tyto skupiny lidí měly platit výjimky. I toto opatření se bude v pátek snažit prosadit, uvedl.

Žádná apokalypsa, kterou někteří kritici opatření předpovídali, dnes v obchodech podle Havlíčka nenastala. Připustil ale, že až se budou dnes lidé vracet z práce, může být v prodejnách najednou více lidí a mohou se vytvořit fronty.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR nesouhlasí s opatřením, podle kterého ode dneška musí mít v obchodech každý zákazník pro sebe plochu 15 metrů čtverečních. Podle ní omezení nezohledňuje potřeby zdravotně postižených, kteří například nezvládnou stát v případných frontách před prodejnami, a problémy způsobí i poskytovatelům terénních sociálních služeb, které bude stání ve frontách zdržovat od péče o klienty. Rada proto žádá vládu o změnu opatření tak, aby lidé s průkazem osoby se zdravotním postižením měli možnost přednostního nákupu. V tiskové zprávě to uvedl předseda rady Václav Krása.

Jeden nakupující musí mít pro sebe prostor 15 metrů čtverečních. "Pokud bude v prodejnách takto omezený počet metrů pro jednoho člověka, pak hrozí, že budou lidé stát ve frontách, což osoby se zdravotním postižením jen těžko zvládnou. Ať už proto, že mají problémy s chůzí, či proto, že pro člověka na vozíku je mnohem obtížnější zvládat chladné počasí. Nejsou brány ohledy ani na nevidomé lidi, kteří nedokáží odhadnout, kde mají stát," vyjmenoval možné dopady nového opatření na postižené Krása.

Ve frontách podle něj budou stát i zaměstnanci pečovatelské služby a osobní asistence, čímž se prodraží nákupy pro klienty, kteří platí čas spotřebované služby. Zároveň nebudou schopni ani pokrýt požadavky svých klientů na jiné služby, protože se neúměrně zdrží nákupy pro ně, doplnil předseda rady postižených.