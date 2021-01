Havlíček: Náhrady pro skiareály budou dle nákladu, nebo sedaček lanovek

V případě nákladového režimu by podle Havlíčka mohla lyžařská střediska získat kompenzaci 65 procent provozních nákladů. Počítá se s tím, že mohou čerpat pomoc z programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, měla by být také zahrnuta do programu COVID nájemné. Z těchto dvou programů by podle ministra mohli provozovatelé zimních středisek získat 15 procent nákladů, nový program by pokrýval dalších 50 procent.

V případě výpočtu na základě sedaček na lanovkách a vlecích se podle Havlíčka ještě diskutuje o konkrétním systému i finančním obnosu, který by musel být vynaložen. Mělo by to podle něj být kolem jedné miliardy korun. Nechtěl ale o konkrétní částce zatím spekulovat.

Havlíček dále řekl, že vytvoří ještě dnes k programu pracovní tým. Dotační titul by měl být do konce týdne připraven, aby ho v pondělí mohla probrat vláda.

Součástí dohody o kompenzacích bude podle Havlíčka i to, že provozovatelé skiareálů dohlédnou na dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel. Neměl by se podle něj opakovat scénář vánočních svátků, kdy se ve střediscích bez kontroly a režimu pohybovalo velké množství lidí, kteří nedodržovali všeobecně nastavená pravidla. "My jsme to chápali, v tom slova smyslu, že doposud nebyly kompenzace k tomu, komplikovaně se ta pravidla dodržovala. V tuto chvíli budeme jednat o tom, aby tam byl zabezpečen takový režim, který bude eliminovat excesy, které jsme viděli v minulých dnech," řekl.

Kromě zástupců vlády se dnešního jednání účastnil také ředitel Asociace horských středisek Libor Knot a prezident České unie cestovního ruchu Viliam Sivek.

Lyžařská střediska jsou z nařízení vlády v boji proti koronaviru uzavřena. V nové zimní sezoně mohla zatím fungovat jen mezi 18. a 26. prosincem.

V České republice je podle Havlíčka 450 skiareálů, jejichž činnost do státního rozpočtu ročně přináší 13 miliard korun. Zaměstnávají 45.000 převážně místních obyvatel.