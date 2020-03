Havlíček: OSVČ budou mít nárok na ošetřovné až 13.144 korun měsíčně

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Stejně jako zaměstnanci budou mít také živnostníci nárok na ošetřovné, a to za péči o děti do 13 let bez určení spodní hranice věku dítěte. Živnostníkům bude náležet 424 korun za den, maximální částka bude 13.144 korun měsíčně. Na základě čestného prohlášení bude možné o ošetřovné žádat na živnostenských úřadech. Žádost bude možné podat také elektronicky.