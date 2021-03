Havlíček slibuje skiareálům od úterý vyplácení kompenzací

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) začne od úterý vyplácet kompenzace skiareálům z programu COVID Sport III Lyžařská střediska. Podnikatelé zatím podali 204 žádostí za 773 milionů korun, vláda na podporu schválila miliardu korun. Dotace by tak měli získat všichni, kteří splní podmínky. Na twitteru to dnes uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Příjem žádostí do programu je otevřen do čtvrtka.