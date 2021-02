HDP Slovenska klesl proti odhadům méně, letos poroste pomaleji

Ministerstvo financí dosud předpokládalo, že slovenská ekonomika vykáže za loňský rok pokles o 6,7 procenta. Lepšího výsledku podle Hegera dosáhlo hospodářství i díky výkonům průmyslu, vládním opatřením na udržení zaměstnanosti a vývoji obchodních partnerů Slovenska. K poklesu ekonomiky přispěl také výpadek investic.

"Druhá vlna pandemie má na ekonomiku menší vliv než první vlna, patrně ale potrvá déle. Zápas bude vítězný, pandemii porazíme," řekl Heger. Dodal, že do prognózy ministerstvo zahrnulo také očekávané investice z připravovaného unijního fondu obnovy.

Na Slovensku v současnosti kvůli šíření koronaviru přetrvávají různá karanténní omezení a také zákaz vycházení s určitými výjimkami. Řada provozů hlavně v sektoru služeb, včetně ubytovacích zařízení, nákupních center, restaurací, lyžařských středisek či wellness center funguje pouze v omezeném režimu nebo musejí mít zavřeno.

"Slovensko tím, že má ekonomiku postavenou na průmyslu, je odolnější," řekl Heger. Dodal, že země, které naopak mají mnohem vyšší podíl služeb na HDP, jsou v souvislosti s koronavirovou krizí ekonomicky zasažené více.

Na příští rok ministerstvo financí výhled růstu ekonomiky zlepšilo, a to na 3,9 procenta z dosud odhadovaných 2,4 procenta.

Navzdory očekávanému návratu hospodářství k růstu letos v zemi podle ministerstva financí stoupne míra nezaměstnanosti na 7,3 procenta z 6,8 procenta loni. V příštím roce by naopak měla klesnout, a to na 6,5 procenta. Ve srovnání s předchozí prognózou z loňského září to představuje horší výhled vývoje na trhu práce.