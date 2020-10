Home office se stává běžnou součástí života. Pro řadu oborů může být likvidační

Většina zaměstnanců si home office pochvaluje a průzkumy ukazují na to, že mnoho firem plánuje v častějším využívání práce z domova pokračovat i po skončení koronavirové krize.

"Ke svému původnímu pojetí pracovního procesu se po skončení koronavirové pandemie pravděpodobně vrátí jen málo společností," uvedla ředitelka pobočky Atradius pro ČR Markéta Stržínková. Minulé měsíce podle ní ukázaly, že práce z domova je výhodnější a mnohdy efektivnější pro firmy i zaměstnance. Výrazný pokles produktivity práce, kterého se mnozí zaměstnavatelé obávali, až na výjimky nenastal, dodala.

Příznivý vývoj na jedné straně s sebou nese ale rizika pro odvětví průmyslu a služeb přímo závislá na velkém počtu zaměstnanců dojíždějících za prací. Jde zejména o majitele a pronajímatele kancelářských prostor. Řada firem v posledních měsících zjistila, že díky využití home office nebude nutné využívat kanceláře pro tolik zaměstnanců jako dosud.

Úspory na nájemném však budou chybět investorům, kteří jsou na výnosech z pronájmu závislí. Investoři si zvykli na atraktivní výnosy z realitního trhu v ČR, které se však nebudou opakovat. Konečný dopad se bude lišit v závislosti na lokalitě, dá se ale předpokládat, že někteří majitelé kanceláří budou rizikem platební neschopnosti vážně ohroženi.

Trvale prázdné kanceláře by podle pojišťovny způsobily dramatický propad tržeb provozovatelů jídelen a restaurací v administrativních čtvrtích, a to především proto, že by dlouhodobě prodávali podstatně méně obědů. "Při současném scénáři vývoje epidemie se riziko vzniku platební neschopnosti a úpadku v relativně krátkém čase podstatně zvyšuje. Už tak jsou přitom mnozí majitelé restauraci finančně vyčerpáni a nová omezení pro ně jsou likvidační," podotkla Stržínková.

Analýza pojišťovny Atradius dále ukázala, že problémy se hromadí i v papírenském průmyslu. Práce z domova výrazně urychluje digitalizaci procesů, při kterých byl ještě používán papír. Jistou naději pro výrobce slibuje orientace na papírové obaly, které mají nahradit plasty a také zvyšující se zájem o obaly pro online zásilky.

Navíc klesá poptávka po společenském oblečení. Například v Německu hodnotí Atradius textilní průmysl jako jedno z nejohroženějších odvětví, ve kterých může rychle přijít platební neschopnost. Očekává se, že hrubá přidaná hodnota u tohoto odvětví letos klesne meziročně o 13 procent.

Prospěch z trvale se rozšiřující práce z domova naopak bude mít odvětví informačních a komunikačních technologií, které jako jedno z mála zažívá nárůst tržeb v prodeji laptopů, mobilních telefonů, pevných telekomunikačních zařízení, softwaru, nebo z řešení poskytujících přenos dat. Mezi vítězi krize budou také společnosti, které nabízejí produkty a služby pro domácnosti, protože mnoho domácích pracovišť musí být kvůli práci z domova opraveno a dovybaveno.